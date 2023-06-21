Наразі залишаються частково підтопленими східна, центральна та берегова частини міста Гола Пристань.

У Голопристанській міській військові адміністрації (Скадовський район Херсонської області) заявляють про сильну руйнуцію будинків внаслідок затоплення, викликаного підривом Каховського водосховища, а також інформують, що під завалами є тіла загиблих. Про це йдеться в оперативній інформації МВА станом на сьогоднішній ранок.

"Руйнація будинків в підтоплених частинах міста катастрофічна. Під завалами залишаються тіла загиблих", - йдеться у повідомленні.

На цей момент констатують поступовий спад води. Залишаються частково підтопленими східна, центральна та берегова частини міста Гола Пристань.

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За даними МВА, каналізаційні системи в місті центральної та східної частини наразі перебувають у воді. Газо- та електропостачання в більшій частині міста відсутнє. Місцеві мешканці біля багатоповерхових будинків продовжують рятуватись приготуванням їжі на вогнищах у дворах.

Водночас, в "Східному" районі міста частково відновлено електропостачання.

Також повідомляється про ситуацію у межах Голопристанської громади. Зокрема у населених пунктах Кардашинка та Кохани зі сходом води спостерігаються великі внутрішні руйнування будівель.

"У побудовах на глиняній основі присутнє вимивання глини, що може викликати за собою руйнування будівель в подальшому. Меблі та побутову техніку з будинків повимивало на подвір'я. На деяких вулицях будинки зруйновані повністю. Наразі орієнтовну кількість зруйнованих будинків в цих населених пунктах встановити неможливо", - йдеться у повідомленні.

В селах Велика та Мала Кардашинка рівень води тримається на рівні близько одного метра на шести вулицях.

"Село Велика Кардашинка затоплено орієнтовно на 35%. Кількість зруйнованих будинків - орієнтовно 20%", - зазначає МВА.

Підрив росіянами Каховської ГЕС - наслідки

Як повідомляв УНІАН, внаслідок підриву у ніч на 6 червня російськими терористами Каховської ГЕС в зоні підтоплення опинилися десятки населених пунктів на Миколаївщині і Херсонщині.

Вчора, 20 червня, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що основні роботи з евакуації цивільного населення з зони лиха після підриву водосховища вже проведені. Після того, як вода відходить, міські служби починають проводити відновлювальні роботи: розчищення доріг і вулиць, ревізію комунікаційних мереж та обладнання тощо.

На цей час відомо, що через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції на підкронтрольній Україні території загинула 21 людина, з них п'ять - через прицільні постріли росіян, інші - потонули. На цей час відомо що ще 28 людей отримали поранення, 16 з них - ліквідатори наслідків катастрофи. Цифри неостаточні, оскільки обстеження затоплених територій триває та продовжується ліквідація наслідків під вогнем окупантів. Зниклими безвісти вважають 109 людей.

За даними МВС, станом на сьогоднішній ранок підтопленими в результаті російського теракту на Каховській дамбі залишаються 24 населених пункти України, з них 17 - на окупованих територіях.

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