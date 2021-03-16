За словами міністра, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні є досить напруженою.

Міністерство освіти і науки України радить школам продовжувати канікули в разі ускладнення епідеміологічної ситуації.

Про це міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив у своєму Telegram.

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"Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні є досить напруженою... Провівши консультації з міністром охорони здоров’я та головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах. Додатково до цих заходів, враховуючи зростання показників захворюваності та рішення регіональних комісій ТЕБ та НС, спільні МОН і МОЗ рекомендації також передбачають запровадження додаткових обмежень при “жовтих” та “помаранчевих” рівнях епідемічної небезпеки, зокрема: переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти", - зазначив він.

Передусім, як підкреслив Шкарлет, ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.

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Автор: Леся Лещенко