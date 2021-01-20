У загальноосвітніх закладах Харкова з понеділка, 25 січня, відновляться звичайні заняття із відвідуванням шкіл.
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Як інформує прес-служба Харківської міської ради, про це сьогодні під час наради повідомила директор департаменту освіти Ольга Деменко.
Вона нагадала, що на період посиленого карантину молодші класи пішли на додаткові канікули, а учні 5-11 класів перейшли на дистанційне навчання.
"З понеділка школярі з 1-го по 11-й клас приступають до навчальних занять. Всі школи знають про це, готуються. Зокрема, комунальні підприємства, які організовують харчування, вже займаються цим питанням. Дитячі садки, як і на час локдауну, продовжують працювати в штатному режимі", - зазначила Деменко.
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