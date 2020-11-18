За його словами, карантин вихідного дня, як свідчить досвід інших країн, обмежує соціальні контакти та зменшує кількість інфікованих коронавірусом.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що не можна однозначно стверджувати, що в Україні карантинні обмеження у вихідні дні дадуть результат.

Читайте такожЖурналісти показали, як елітні ресторани у Києві порушували карантин вихідного дня – розслідування (відео)Про це йдеться на сайті політичної партії «Слуга народу».

«Як свідчить досвід інших країн, карантин вихідного дня, дійсно, обмежує соціальні контакти та зменшує кількість інфікованих. Наприклад, в Ізраїлі в середині липня за добу виявляли 1700 хворих. Влада запровадила карантин вихідного дня, і за два тижні інфікованих стало втричі менше, близько 600 на день», - зауважив він.

За словами Радуцького, «не можна однозначно стверджувати, що в нашій країні карантинні обмеження у вихідні дні дадуть результат». Тому, як відзначив він, в Україні був запроваджений карантин вихідного дня тимчасово, до 30 листопада. «У нас буде час подивитись, як за наших умов діють ці обмеження», - зауважив він.

Голова комітету ВР з питань здоров'я нації наголосив, що влада змушена запроваджувати карантинні обмеження в країні, щоб стримати розповсюдження коронавірусу.

Карантин вихідного дня

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти кожної суботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні.

В Україні за весь час пандемії зареєстровано 570 тис. 153 випадки COVID-19, одужали 259 тис. 79 осіб, померли - 10 тис. 112. За минулу добу зафіксовано 12 тис. 496 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров