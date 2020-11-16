Відбулась низка зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд вже підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням президента Володимира Зеленського.

За словами Шмигаля, уряд вже реалізує і підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

«Зокрема ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань», – сказав прем'єр.

Він також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. За 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.

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Автор: Костянтин Гончаров