У відповідь на одне з питань нардеп заявив, що "запитання зрозумів повністю", але пообіцяв відповісти на нього в наступній науковій роботі.

Члени вченої ради, які напередодні одноголосно підтримали захист дисертації народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви, прокоментували своє рішення.

Зокрема, у коментарі Громадському один із членів вченої ради сказав, що, на його думку, Кива писав дисертацію самостійно.

"Я Киву не знаю взагалі, я оцінюю його наукову працю", - додав він.

Інша член вченої ради коментуючи ажіотаж навколо цього захисту дисертації й критику в соцмережах, сказала, ще це все - спроби "дискредитувати науку".

"Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні... У мене не було показів, щоб не голосувати за".

Також "Громадське" повідомляє, що в один з моментів під час захисту Киви йому поставили запитання про суть поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

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У відповідь депутат заявив, що "запитання зрозумів повністю", але пообіцяв відповісти на нього в наступній науковій роботі.

Кива-кандидат: що відомо

26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".

На захист, що тривав з 10:00 до 13:00, пропускали не всіх журналістів. Під час перерви між депутатом і ЗМІ виникла коротка перепалка – Кива запропонував деяким журналістам з’ясувати питання, що цікавлять, у туалеті.

Пізніше стало відомо, що нардеп додав до своєї роботи довідки з підробленими підписами і вказав на наукові конференції, у яких не брав участі.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Олександр Топчій