Через брак фінансування та "енергетичну корупцію" будівництво захисних конструкцій було зупинено, пише видання.

У лютому 2024 року британські інженери разом із командами з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам побудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російського нападу.

Як пише видання The Times, однак дев'ять місяців потому український уряд цього не зробив на тлі звинувачень у корупції, які загальмували роботу.

Зазначається, що близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено або зруйновано. Без належного захисту і при температурах нижче нуля Україна "стикається з суворими і смертоносними зимовими морозами".

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Мустафа Найєм, голова агентства, що відповідає за захист критичної інфраструктури, пішов у відставку в червні на знак протесту проти провалів уряду, заявивши, що проєкт був навмисно відкладений через відмову Києва виділити кошти, виділені на його реалізацію.

"Працювати було неможливо. Коли ви бачите, що керівництво уряду створює вам якісь штучні перешкоди, це марно", - сказав Найєм.

Його агентство запросило 1,4 млрд євро на поставку бункерів, званих "третім рівнем захисту", для підстанцій. Найєм стверджує, що за блокуванням фінансування "стоять корисливі інтереси". Він зазначив:

"Коли люди в уряді бачать ці мільярди, вони навіть не можуть собі уявити, що немає ніякого інтересу для людей, які надають ці гроші".

Його команда підозрює, що проєкт було відкладено через те, що нібито не було виплачено хабарі чиновникам в офісі прем'єр-міністра, які тримають у руках фінансові нитки.

Сергій Сухомлин, який замінив Найєма, сказав, що підрядники очікували "занадто великого прибутку", і його агентство переглядало свої контракти. Деякі із захисних споруд були "перепроектовані" для скорочення витрат, додав він.

Підрядники заявили, що вони намагалися просунутися вперед із будівництвом бункерів, але були змушені брати кредити для фінансування мінімального рівня робіт, щоб продовжити будівництво, - і що споруди далекі від завершення.

В офісі однієї з провідних українських будівельних компаній, які брали участь у контрактах із захисту підстанцій, відбулися обшуки з боку чиновників, які, як вони стверджують, діяли без ордера, вилучаючи комп'ютери, телефони та документи. Компанія заявила, що уряд не виділив їм необхідних коштів на будівництво бункерів.

Генеральний директор компанії, що займається будівництвом інфраструктури, заявив:

"Якби необхідне фінансування було надано, ми б уже їх завершили, я впевнений. Якби третій рівень було завершено вчасно... відключень електроенергії було б набагато, набагато менше".

Зазначається, що наразі, щоб запобігти краху своєї енергетичної системи, Україна покладається на захист "першого і другого рівня" з габіонів, які постачає Велика Британія, - примітивних кліток, заповнених камінням, - і великих бетонних захисних арок над землею, а також на низку сучасних систем протиповітряної оборони, наданих її західними партнерами.

"Нездатність Києва побудувати бункери для електропідстанцій, які захистять їх від російських авіаударів, зробила країну вразливою перед зимою", - наголошується в матеріалі.

Відключення світла в Україні

Наступного тижня Україна може вийти на одну чергу відключень світла, а окремі дні проходити взагалі без обмежень електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм Володимир Омельченко.

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