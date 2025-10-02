Подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками.

З п’ятниці, 3 жовтня, розпочинається опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших закладів соціальної сфери.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками. Столичний мер зазначив, що цей алгоритм виправданий для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість.

Відео дня

"Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення. Важливо, що будівлі лікарень, дитсадків, шкіл оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії", - пояснив Кличко.

Щодо початку опалювального сезону в житлових будинках, то, за словами Кличка, перш, ніж ухвалити таке рішення, необхідно зважити всі фактори. Зокрема, раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі.

"До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримають тепло, як зазвичай заклади та установи соціальної сфери", - додав мер.

Опалювальний сезон в Україні - останні новини

Початок опалювального сезону традиційно розпочинають приблизно в середині жовтня, але все залежить від погодних умов. Так, згідно із законодавством, тепло вмикають, коли упродовж трьох діб поспіль середньодобова температура становить вісім градусів або нижче.

Водночас, місцева влада може почати раніше опалювати лікарні, школи та садочки за потреби, навіть якщо основний опалювальний сезон ще не розпочався.

Цьогоріч першою опалювальний сезон розпочинає Рівненська область. Уже 24 вересня з'явилося тепло в медзакладах, школах і садочках Вараша та Заболоття.

Вас також можуть зацікавити новини: