Чоловік планував підрив залізничної станції у Дніпропетровській області. Також він збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення зброї, яку партнери надавали Україні.

Служба безпеки України затримала ще одного агента Головного управління генштабу ЗС РФ, ним виявився працівник місцевої станції "Укрзалізниці".

Як повідомив прес-центр СБУ, на початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, він збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Крім того, зазначається, що ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

В спецслужбі поінформували, що для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом.

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали "варіант диверсії" на об’єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали", - мовиться у повідомленні.

В СБУ заявили, що під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, велику кількість набоїв до стрілецької зброї, димові шашки.

Затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі він перебуває під вартою, зраднику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала зрадника, який допомагав РФ планувати повітряну атаку

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ провела контрдиверсійну спецоперацію у Вінниці. Було затримано ще одного агента ФСБ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто. Зокрема, для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Насамперед, як повідомили в спецслужбі, зрадник намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

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