До плаття була прикріплена записка. У ній жінка пояснила, хто вона і чому віддає дорогу серцю річ.

Для допомоги ЗСУ колишня зв'язкова УПА 91-річна Любов Погонюк віддала свою сукню для виготовлення маскувальних сіток.

Як розповіла журналістка та волонтерка Богдана Трофімюк у Facebook, жінка передала волонтерам свою сукню, на яку у Воркуті на засланні півроку збирала гроші, щоб із неї зробили маскувальну сітку для українських воїнів.

"Любов Погонюк – у дівоцтві – Піддубій з Кунина. У 14 років стала зв'язковою в УПА, а в 15 її заарештували, й після звичних для совітів процедур допитів з катуваннями – табори у Воркуті. А далі – заслання без права повертатися додому" – розповіла історію жінки Трофімюк.

З початку війни волонтери збирають одяг, щоб виготовляти стрічки для маскувальних сіток. Цю унікальну зелену сукню вони знайшли серед речей.

До плаття була прикріплена записка. У ній жінка пояснила, хто вона і чому віддає дорогу серцю річ.

"Хай маскувальна сітка охороняє від ворогів... Слава Україні!", – написано у записці.

Проте сукню волонтери зберегли, аби передати до музею.

Радянська влада засудила тодішню зв'язкову УПА до 10 років ув'язнення. Зараз Любов Погонюк живе на Рівненщині.

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