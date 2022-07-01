Трьох людей спіймали на мародерстві.

Троє співробітників комунального підприємства в Кременчуці були спіймані бійцями територіальної оборони на мародерстві. Вони вкрали коробку з телефонами з торгового центру "Амстор", який обстріляли окупанти.

Про інцидент повідомило місцеве видання "Кременчуцька газета".

Підозрювані прибули на територію ТЦ після удару окупантів 27 червня. Вони повинні були розчищати місцевість навколо "Амстора" від скла. Під час роботи комунальників рятувальники і солдати Національної гвардії виносили з торгового центру майно, в тому числі вцілілі товари. Серед них знаходилася коробка з телефонами.

Коли підозрювані прибрали більшу частину території, вони вкрали пристрої. Комунальники поклали коробку в свій контейнер для сміття і таким способом перевезли її до службової машини. У цей момент їх спіймали бійці територіальної оборони Кременчука, які стежили за порядком біля "Амстора".

На місце події викликали співробітників поліції, і вони зафіксували злочин. Всередині коробки виявили 61 телефон. Справа про крадіжку розглядалася в Крюківському районному суді Кременчука. Суддя задовольнив клопотання правоохоронців про утримання підозрюваних під вартою в якості запобіжного заходу. Кожен з трьох комунальників отримав 60 діб перебування в Полтавському СІЗО з можливістю внесення застави.

Удар по ТЦ в Кременчуці — що відомо

В результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня в Кременчуці Полтавської області повністю зруйнований торговий центр "Амстор". Повідомлялося про 18 загиблих і десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, Росія випустила ракети з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

У свою чергу місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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