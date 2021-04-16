На думку бізнесу, впровадження STEM-освіти у вишах відіграє особливу роль у підготовці кваліфікованих кадрів.

Кооперація державної системи освіти та виробничих компаній у вигляді впровадження спільних програм стажування студентів та створення бізнесом власних сучасних вишів сприятиме кращій підготовці кадрів, кваліфікація яких зможе задовольнити сучасні ринку, переконані представники бізнесу, на думку яких сучасна система освіти в Україні не може в повному обсязі задовольнити потреби бізнес-середовища.

«Вона (система освіти – УНІАН) застаріла, тому програє боротьбу з боку ініціатив бізнесу. ІТ-компанії створюють власні університети, гуртки та академії, швидкі в навчанні учнів та студентів», - сказав голова Вінницької ІТ-Асоціації Дмитро Софина.

З цією думкою погоджуються представники й інших сфер економіки.

«Компанії йдуть в навчальні заклади, щоб дати можливість стажуватись майбутнім випускникам. Адже кваліфіковані випускники зможуть швидко влитися у сферу діяльності бізнесу», - відмітив HR-лідер аграрної компанії Corteva Agriscience в Україні та Польщі Володимир Міропольський.

Аби сприяти підготовці кваліфікованих кадрів деякі виробничі компанії модернізують матеріально-технічну базу закладів освіти, з якими співпрацюють. Наприклад, група компаній «Автострада» обрала таку форму взаємодії з Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Житомирським автомобільно-дорожнім коледжем та Національним транспортним університетом.

Тим часом, група компаній «Метінвест» у червні 2020 року заснувала у Маріуполі власний виш – «Метінвест Політехніка» - перший недержавний гірничо-металургійний університет з правом видачі дипломів державного зразка.

Як повідомляють в компанії «Метінвест», заклад отримав ліцензії Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації за трьома спеціальностями («Металургія», «Охорона праці і промислова безпека», «Гірнича справа»). Перші слухачі - поки це тільки співробітники Групи Метінвест - вже підвищують рівень знань.

Читайте такожВиробничі компанії скаржаться на брак кваліфікованих працівників робітничих професій – експертка«Цього року плануємо пройти процедуру ліцензування бакалаврату, сформувати правила прийому і вже у 2022 році набирати бакалаврів. Передбачений конкурсний відбір, як і в державних вишах. Будемо створювати додаткові можливості для вступу, грантові та стипендіальні програми», - розповідає ректор «Метінвест Політехніка» Олександр Поважний.

Він додав, що команда університету буде впроваджувати в навчанні принципи STEM-освіти. Цей напрям в освіті охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).

«Впровадження технологій STEM-освіти потрібне, щоб готувати конкурентоспроможних фахівців з набором компетенцій, навичок та умінь не сьогоднішнього дня, а майбутнього», - підкреслює ректор «Метінвест Політехніка».

Представники бізнес-спільноти з усіх економічних сфер погоджуються з тим, що впровадження STEM-освіти у вишах відіграє особливу роль у підготовці кваліфікованих кадрів.

«Бути конкурентним фахівцем у світі, який стрімко діджиталізується, - задача, з якою може допомогти STEM», - сказала координатор університетської програми GlobalLogic Євген Сакало.

При цьому, представники українських компаній наголошують, що державі вже зараз потрібно підсилювати інтерес бізнесу до модернізації освіти на різних рівнях, адже подібна кооперація вигідна всім учасникам процесу.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році уряд виділив понад 800 млн грн на створення STEM-лабораторій та профільних кабінетів у школах. Роком раніше ця сума становила близько 200 млн грн.

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Автор: Григорій Бондар