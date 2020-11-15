Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 15 листопада

Майже 54 мільйони людей у світі заразилися коронавірусом. В Україні COVID-19 виявили у майже 536 тисяч осіб.

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