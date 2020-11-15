Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19, на жаль, щодня зростає.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 15 листопада у світі зафіксовано майже 54 мільйони випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали більш ніж 1,3 мільйона людей. Понад 34 мільйони пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні від початку пандемії діагностовано 535857 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 10861 особи.
Одужали від хвороби 241444 пацієнти, померли 9603 хворих.
Дані щодо COVID-19 у Києві
Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 921 особу.
Всього у столиці на COVID-19 захворіли 50620 людей. Коронавірус забрав життя 965 хворих, подолали хворобу 18759 киян.
Карантин вихідного дня в Україні
Столичний спорткомплекс "5 елемент", співвласником якого є екс-президент України Петро Порошенко, продовжував працювати 14 листопада, попри введений карантин вихідного дня. Поліція закрила заклад, склала адміністративний протокол та розпочала кримінальне провадження.
А робота в суботу елітного київського ресторану Havana закінчилася штурмом.
Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 15 листопада
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