За добу поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Як повідомляє Управління комунікації Нацполіції, загалом зафіксовано 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.
Читайте такожУ Сумах запропонували перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторокНайбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.
За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.
З початку карантинних обмежень до органів поліції надійшло 134067 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів, за результатами яких поліцейські склали понад 52 тис. адміністративних протоколів та розпочали 445 кримінальних проваджень.
До заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки й порядку загалом залучено близько 20 тис. правоохоронців.
Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тис. суб’єктів господарювання.
У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні. Зокрема, 891 заклад сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 - громадського харчування, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів.
Карантин вихідного дня в Україні: що відомо на 5 листопада
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