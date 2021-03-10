Зокрема, біля острова на дні річки лежить дві або три "Чайки".

В Офісі президента повідомили про плани підняття козацьких "Чайок" з дна Дніпра для експонування у новому музеї, який відбудовується.

Читайте такожУ Запоріжжі з дна Дніпра підняли гарматний лафет часів козацтва (фоторепортаж, відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Він зазначив, що в рамках програми "Велика реставрація" потрібно здійснити багато робіт на острові Хортиця.

"У нас там великі плани, і цього року буде багато чого зроблено", - сказав Тимошенко.

Він також заявив про відновлення парку, покращення логістики і про необхідність побудови нового музею і реставрацію інших музеїв.

"Я думаю, що багато хто не знає, що біля острова Хортиця на дні річки лежать ще дві або три "Чайки", яким багато-багато років. Ми зараз відбудовуємо музей саме для таких човнів, які вже підняли, і будемо робити захід, коли будемо підіймати ще човни. Це цікаві проекти, які можна буде побачити на телебаченні, і загалом приїхати та побачити також", - сказав Тимошенко.

Козацькі "Чайки" на дні Дніпра: що відомо

"Чайка" - безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII ст. у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. Довжина - близько 18 метрів, ширина й висота бортів - до 4 метрів. Ззовні бортів для збільшення остійності та плавучості кріпився очеретяний пояс.

31 жовтня 2019-го виповнилось 20 років з моменту підняття з дна Дніпра справжньої козацької Чайки. Поява "козацького човна" на поверхні у 1999-му спричинила сенсацію. Адже до цього в Україні ніхто не піднімав таких габаритних суден.

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Автор: Віталій Саєнко