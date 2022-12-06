Захисник України пережив російський полон, звідки він повернувся у вересні 2022 року.

Дмитро "Орест" Козацький повертається на військову службу після того, як пережив російський полон. Він був небагатослівним: опублікував лише короткий твіт, який супроводив фото:

"Сьогодні перший день, як повернувся на військову службу".

Мережа в захваті від такого вчинку захисника Маріуполя, йому одразу почали писати слова подяки: "Дякуємо за захист, пане "Орест", "З поверненням і дякуємо за службу!", "Зі Святом. Бережіть себе", "Сил вам!".

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Дмитро "Орест" Козацький - що про нього відомо

Козацький - уродженець Малина Житомирської області. Вступив до лав Нацгвардії, а згодом - "Азова" та переїхав до Маріуполя у 2015-му.

"Орест" - автор кадрів з пораненими українськими воїнами на "Азовсталі". Ці світлини облетіли весь світ, а самого Дмитра стали називати "очі Азовсталі". Напередодні евакуації із залізного серця Маріуполя - заводу "Азовсталь" Козацький оприлюднив ролик "Останній день на Азовсталі".

А по-справжньому легендарним стало фото Дмитра з променем світла, яке називають уособленням сили духу усіх захисників Маріуполя.

У вересні Козацького разом із ще 200-ма українцями повернули з російського полону.

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