Військових ховатимуть на ділянці колишнього Пагорба Слави.

У Львові визначили нове місце для почесних поховань загиблих на війні з Росією військових. Це буде ділянка, яка до процесу декомунізації була відома як Пагорб Слави, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У зв’язку з тим, що сектор Поля почесних поховань № 86а заповнений, у Львові визначили нове місце для поховання загиблих захисників і захисниць України. Це ділянка, що до завершення процесу декомунізації була відома як Пагорб Слави. Тепер вона стане сектором Поля почесних поховань № 87, який входить у межі Личаківського цвинтаря та розташований у пішій доступності від нинішнього місця поховань на вул. Мечникова", - йдеться у повідомленні.

Керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко розповів, що перед ухваленням рішення про нову локацію радились і з великою кількістю людей, які не входять у робочу групу.

"Мені імпонує думка Мирослава Мариновича, який сказав, що це місце (колишній Пагорб Слави) Росія не приватизувала у Львові, це українська земля, і вона має стати новим сенсом для громади Львова", — додав Бойко.

Представниця ГО "Родин полеглих Героїв Львівщини" Вікторія Родич, яка втратила на війні чоловіка та брата, зазначила, що була на виїзді на локації та підтримує вибір.

"Ми бачимо і розуміємо, що війна триває, на жаль, розуміємо, що це не кінець. Ми були на місці на виїзді. Добре, що воно поруч поблизу теперішнього поля", - сказала жінка.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, вказана територія має унікальний топографічний ресурс: це єдина рівнинна ділянка поблизу, придатна для облаштування сектору поховань.

Зазначається, що Поле почесних поховань № 87 на вул. Пасічній матимете 12 секторів.

Нестача місць для поховань військових на Личаківському цвинтарі у Львові

18 листопада у Львівській міській раді повідомили про те, що на Полі почесних поховань на Личаківському кладовищі залишилось лише 20 вільних місць.

Там зазначили, що незабаром місто представить нову ділянку, де ховатимуть воїнів, які віддали життя за Україну. Локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти.

