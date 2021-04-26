Фізична активність необхідна для здоров'я людини, однак тренування повинні бути правильними, інакше це принесе більше шкоди, ніж користі.
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Лікар-невролог Валерій Черненко розповів, які помилки в спортзалі можуть коштувати людині здоров'я, пише Zdorovia.com.ua.
Він зазначив, що до 50% відвідувачів спортзалів під час кардіотренування (на еліпсі, велотренажері або біговій доріжці) постійно дивляться в телефон. Однак цього робити не можна.
"Якщо ви будете ходити, гуляти, тренуватися дивлячись, на екран телефону, заробите хронічну травму шиї. А бігати з телефоном і зовсім заборонено! Буде боліти шия, спина і голова", - сказав він.
Фахівці давно описали синдром "текстової" шиї (TextNeck), який з'являється, якщо людина часто і довго перебуває в "позі креветки"- дивиться в телефон або сидить за комп'ютером. У цих випадках шия відчуває навантаження, що перевищує звичайну в чотири рази.
У людей з таким синдромом може часто хворіти голова, спостерігатися підвищена втомлюваність, защемлення нерва, грижа міжхребцевого диска. Крім того, "текстова" шия прискорює появу другого підборіддя.
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