Підземка працюватиме попри локдаун та "червону" зону.

У столичному метрополітені закликали пасажирів за можливості не користуватися підземкою на час дії посиленого карантину в Києві у зв'язку з його потраплянням до "червоної" зони.

Про це написала у Facebook заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

Вона нагадала, що транспорт в Києві працюватиме попри локдаун.

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"Ми будемо продовжувати посилену дезінфекцію поїздів, вестибюлів, станцій та інформувати про важливість дотримання карантинних заходів", - уточнила вона.

Також Макогон закликала за можливості:

попрацювати онлайн;

змістити поїздку на післяпікову годину;

оплачувати послуги безконтактно;

відкласти зустрічі та поїздки на трошки потім.

Пасажирам також нагадали про масковий режим та необхідність миття рук після перебування на вулиці.

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Як зазначили у КМДА, транспорт курсуватиме:

з наповненістю не більше 50 відсотків місць;

з умовою дотримання протиепідемічних правил – маскового режиму та соціальної дистанції;

метрополітен також продовжить роботу.

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Автор: Юрій Годован