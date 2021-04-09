Раніше Віталій Кличко допустив продовження жорсткого карантину в Києві до 10 травня.

Комендантську годину в Києві може вводити своїм рішенням Верховна Рада, а продовження локдауну в столиці можливе за низки умов.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

"Комендантську годину може ввести своїм рішенням Верховна Рада. Це не повноваження міської влади, по-перше. По-друге, зараз багато спекуляцій відносно комендантської години, відносно подовження локдауну. Ми будемо виходити виключно з цифр, які отримуємо. Сьогодні майже 2 тисячі хворих, 48 людей загинули. Цифри дуже неоптимістичні. Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться. Якщо цифри збільшаться, то ми можемо говорити про подовження локдауну. І ми не виключаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - розповів Кличко.

За словами міського голови, наразі невідомо, чи будуть подовжувати карантин до 10 травня.

"Я не хочу на цю тему спекулювати. Ми не можемо сказати. Ми запровадили локдаун у понеділок і, сподіваюсь, через тиждень ми будемо мати позитивну динаміку щодо зниження захворюваності людей", - додав Кличко.

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Нагадаємо, раніше в четвер Віталій Кличко допустив продовження жорсткого карантину в Києві до 10 травня.

Локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві введено локдаун через погіршення епідситуації. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

7 квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що під час локдауну графік руху міського громадського транспорту можуть скоригувати залежно від пасажиропотоку. Поки комунальний транспорт працює за графіком, який був до локдауну.

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Автор: Олександр Топчій