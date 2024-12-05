Він підкреслив, що для отримання паспорта громадянина України всі мають подати визначений пакет документів.

Усі громадяни мають дотримуватися закону України, незалежно від того, де вони перебувають, заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію з паспортами для 18-річних хлопців за кордоном.

"Усі громадяни України, незалежно від того, де вони перебувають, мають дотримуватися законів та підзаконних актів України", - заявив він, пише "Новини.LIVE".

Омбудсмен зазначив, що для отримання паспорта громадянина України всі мають подати визначений пакет документів, серед яких — військово-обліковий документ.

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"Дійсно є порядок, на підставі якого задля того, щоб отримати документи про громадянство України, а саме - паспорт громадянина України, потрібно надати виключний перелік документів. В тому числі, в цьому переліку є документ щодо військового обліку", - зауважив Лубінець.

Він наголосив, що створювати інші підходи для тих, хто в Україні та для тих, хто за кордоном — "це не може існувати".

"Це буде дискримінаційний підхід. У нас принцип має бути однаковий для всіх. Усі рівні у своїх правах та обов’язках", - пояснив уповноважений.

Ситуація з паспортами за кордоном - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Судово-юридична газета написала, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту. Мова йде і про тих, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг фізично стати на облік у ТЦК.

За даними видання, ця ситуація стала предметом розгляду на засіданні парламентського Комітету з питань молоді та спорту із запрошенням заступниці міністра оборони з питань цифровізаціїї Катерини Черногоренко.

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