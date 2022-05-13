Сім'я Максима планує займатися волонтерством надалі.

Максим з Покровська (Донецька область) зміг купити для бійців понад два десятки бронежилетів, тепловізор, розгрузки, а також допомогти з реабілітацією пораненого військового.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

Хлопчик сподівався зібрати на один бронежилет. Для цього він розвісив оголошення про те, що готовий допомагати з домашніми справами (принести воду, вигуляти тварин) за незначну платню.

Телефон розривався від бажаючих підтримати його ініціативу.

"Бувало в один день десь за 30 хвилин подзвонили телефоном 3 клієнти і мені потрібно було дуже швидко це зробити", - говорить Максим.

У підсумку вийшло зібрати грошей на 22 бронежилети. Також родина придбала для військових у Покровську тепловізор та п'ять розгрузок. А ще школяр спрямував кошти на реабілітацію військового, який втратив у боях ногу.

Максим про свої досягнення говорить скромно: "Як зробив я, так може кожна людина і кожна дитина зробити".

Хлопчик, здається, досі не вірить, що йому вдалося зробити це.

"У мене було одне: "Вау, я це зробив", - говорить він.

Сім'я Максима планує займатися волонтерством надалі. Хлопчик вирішив роздавати листівки.

Як писав УНІАН, понад місяць тому хлопчик та його мама втекли від обстрілів до Чернівців. Ідея знайти роботу прийшла дитині раптово. За словами його мами, він сам склав оголошення, роздрукував його і пішов розвішувати по місту.

"Незручно, що ми граємо, їмо солодощі, відпочиваємо, а там зараз стріляють, бомблять", – каже дитина.

Оголошення потрапило в соцмережі і вже наступного дня люди обривали телефон Максима. На початку квітня його відвідували поліцейські.

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