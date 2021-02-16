Після інциденту Зербіно відсторонили на два місяці від викладання. Тепер повернувся до роботи.

Викладач Національного університету "Львівська політехніка" Дмитро Зербіно, який показував студентам картинки з порнографічним змістом, отримав догану.

Після інциденту Зербіно відсторонили на два місяці від викладання. Тепер повернувся до роботи, однак не зможе викладати за старою "методикою", повідомляє Zaxid.net з посиланням на керівницю прес-служби вишу Наталію Павлишин.

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Нагадаємо, у грудні 2020 року з’ясувалось, що викладач "Львівської політехніки" Дмитро Зербіно додав у контрольну роботу першокурсників картинки з порнографічним змістом. Він називав це своєрідною японською методикою, яка дозволяє поєднувати навчання із задоволенням.

Інцидент трапився в Інституті комп’ютерних наук. Про це розповіла колишня студентка університету Наталія Кіндратів у Facebook.

"Уявіть собі: ви першокурсник, складаєте контрольну з дискретної математики за допомогою програми, яку для цього розробив викладач. І от після відповіді на кожне (!) питання на екрані з'являється порнографічне зображення", - написала Кіндратів.

Дмитро Зербіно пояснював свою позицію так: "Є певна методика, яка була винайдена в Японії, що людина повинна навчатися із задоволенням і ефект задоволення повинен бути присутнім у всіх позитивних діях… Якщо ви любите військову дисципліну, є різні люди, які отримують задоволення від різних речей. Якщо ви отримуєте задоволення від чогось іншого, то повинні знайти, від чого саме, щоб ви могли підібрати картинки саме для вас".

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Автор: УНІАН