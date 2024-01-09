Чоловік прорахував усі деталі, але не врахував власний страх померти під час перекину гірської річки.

Ухилянт намагався перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса, а увесь процес ретельно знімав на відео.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, щоб дістатися Угорщини, "стрімер" на Закарпатті обрав маршрут, який пролягав через річку. Втілити план у життя завадив страх перед загибеллю.

В ДПСУ зазначили, що "прикордонники не змогли залишити відчайдуха наодинці зі стихією" - адміністративна відповідальність несе все ж меншу загрозу.

Сам ухилянт під час розмови з прикордонниками розповів, що "ретельно" готував втечу в Угорщину. Перед тим, як вирушити у бік кордону, він навіть помолився.

"Зранку я прокинувся, сів на велосипед - вже світало, десь 9 година. Помолився і поїхав у бік угорського кордону. Я пробував плисти через Тису - це нереально", - поділився ухилянт.

Чоловік зміг відплисти лише метр від берега та хутко повертався назад. Йому заважали течія, глибина та холод.

Схеми допомоги ухилянтам: інші новини

У грудні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про викриття керівника апарату Київської міської військової адміністрації на допомозі столичним депутатам-ухилянтам. Він незаконно скеровував депутатів з військової частини у "відрядження" до столичної військової адміністрації. Майже рік ті не зʼявлялися на службу, проте отримували грошове забезпечення з частини.

В Одесі жінка організувала "шлюбну агенцію" для допомоги ухилянтам. Вона підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюби з чоловіками призовного віку. Послуги "агенції" оцінювали в 4,5 тисячі доларів.

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