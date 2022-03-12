До жителів Маріуполя звернулися депутати Європарламенту. Вони висловили слова підтримки та наголосили, що місто точно переможе.
Депутати запевнили, що серця всіх жителів Німеччини та серця Європейського союзу разом з маріупольцями. Вони опублікували відеозвернення 12 березня.
Депутати додали, що Путін буде переможений. Головне – бути сильними. До того ж вони повідомили, що зараз перебувають у Львові.
"Наші думки та наші молитви з вами. Ми знаємо Маріуполь. Маріуполь виживе, і ви переможете. Путін буде переможений", – заявили депутати Європарламенту.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня влада організувала гуманітарні коридори з Маріуполя, Волновахи, Пологів, Енергодара, Ізюма, з Бучі, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андріївки, Макарова та з Бородянки. Проте російські війська не пропустили в Маріуполь. Сьогодні буде нова спроба.