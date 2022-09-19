Дружина загиблого бійця повідомила, що він служив у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Масове поховання виявили в Ізюмі після звільнення міста від російських окупантів. Фотографія, на якій зображена рука з синьо-жовтими браслетами, облетіла весь світ. Виявилося, що вона належить бійцю 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Про це розповіла дружина загиблого бійця Оксана Сова в інтерв'ю "Фактам".

За словами вбитої горем жінки, Сергій Сова з Нікополя і захоплювався кінологією. У 2014 році його мобілізували в першу хвилю. Він мужньо захищав Піски, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Через рік демобілізувався. Незабаром Сергій підписав контракт з 93-ю бригадою і продовжив службу на посаді старшого стрільця. За зразкову службу був відзначений численними нагородами.

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"Напередодні повномасштабного вторгнення Сергія відправили на навчання в Десну, він повинен отримати кваліфікацію бойового медика. Втім, настало 24 лютого і його з побратимами відправили захищати рубежі Харківської області. У квітні він перебував на Ізюмському напрямку. Ми завжди тримали зв'язок, і чоловік був зі мною відвертим, ділився всім пережитим. Сергій пояснював, що повинен воювати і не може покинути побратимів", - згадує вдова.

Останній раз боєць спілкувався зі своєю дружиною 19 квітня вранці. Тоді він розповів, що через 3-4 дні їх накриватиме авіація, а до цього по них била артилерія і йшли танки. В їх роті на момент останньої розмови вже було шість "двохстотих".

Оксана п'ять місяців шукала чоловіка переглядала фото з моргів і навіть здала для аналізу зразок його ДНК. Вона до останнього сподівалася, що він у полоні.

Жінка впізнала татуювання на тілі свого чоловіка. Таким чином з'ясувалося, що рука з синьо-жовтими браслетами належить її 36-річному чоловікові Сергію. У Героя залишилося двоє дітей.

Старший 14-річний син залишив лист на сайті офісу президента, в якому попросив допомогти якнайшвидше повернути батька додому для гідних похорону.

Масові поховання на Харківщині - що відомо

16 вересня голова Нацполіції ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що знаходилося в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Зараз ексгумація тіл убитих окупантами людей тривати. Робота триватиме ще майже два тижні. Тіла загиблих на експертизу везуть до Харкова.

Як заявив голова Харківської ОВВА Олег Синегубов, експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували зараз 59 тіл в Ізюмі. Серед них тіла 42 цивільних і 17 військовослужбовців.

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