Правоохоронці встановили, що підозрюваний був залицяльником горе-матері дитини.

Вбивцею 8-річного хлопчика у місті Покров Дніпропетровської області виявився залицяльник матері дитини.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.

Оперативники відновили послідовність подій та встановили мотиви злочину. Зокрема, виявилося, що хлопчика вбив залицяльник горе-матері, який під час чергового застілля образився на її відмову в інтимній близькості.

«Через деякий час нелюд, ймовірно з метою помсти, заманив дитя до закинутої будівлі та задушив голими руками. Після скоєного – цинічно скинув мертве тіло в каналізацію», – говориться у повідомленні

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру, слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання йому безальтернативної міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Вбивство 8-річного хлопчика у Дніпропетровській області

Читайте такожНа Дніпропетровщині зникла мати виявленого мертвим у колекторі 8-річного хлопчика - ЗМІ (відео)Мати хлопчика звернулася до поліції 6 червня. При цьому вона розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 та не повернувся.

На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції.

За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектору. Там поліцейські виявили тіло дитини.

За підозрою у вбивстві дитини затримали 33-річного місцевого мешканця.

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Автор: Катерина Шварц