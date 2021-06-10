Напередодні підозрюваний посварився з матір'ю дитини та вирішив їй помститися.

У Дніпропетровській області затримали 33-річного чоловіка за вбивство 8-річного хлопчика Ібрагіма Огли у місті Покров.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За версією слідства, підозрюваний вбив дитину та сховав тіло у каналізаційному колекторі.

Поліцейські встановили, що злочин стався 2 червня.

«Між зловмисником, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі», – говориться у повідомленні.

Зникнення 8-річного хлопчика у Покрові: що відомо

Читайте такожНа Дніпропетровщині зникла мати виявленого мертвим у колекторі 8-річного хлопчика - ЗМІ (відео)Мати хлопчика звернулася до поліції 6 червня. При цьому вона розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 та не повернувся.

На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції.

За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектору. Там поліцейські виявили тіло дитини.

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Автор: Катерина Шварц