У місті Покров на Дніпропетровщині у каналізаційному колекторі виявили тіло зниклого 8-річного хлопчика.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.
Зазначається, що інформація про зникнення дитини надійшла до поліції 6 червня. За словами матері, син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся.
На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина.
Читайте такожНа Закарпатті дитина випала з візочка та загинулаЗа даними поліції, до пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою, яка сьогодні, 8 червня, виявила тіло хлопчика у каналізаційному колекторі за півтора кілометри від місця мешкання. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").
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