У мерії кажуть, що сім'я хлопчика не перебувала на обліку у соціальних служб.

Сім'я 8-річного Ібрагіма Огли, тіло якого 8 червня знайшли в колекторі недалеко від будинку в Покрові Дніпропетровської області, ніколи не перебувала на обліку в соціальній службі.

Про це ТСН повідомив мер міста Покров Олександр Шаповал. "Наскільки мені відомо, ця сім'я не перебувала на обліку, як неблагополучна. Всі питання щодо прощання з дитиною ми взяли на себе за рахунок міського бюджету та благодійних пожертвувань. Коли саме відбудеться прощання, зараз невідомо, тому ще триває слідство", - розповів Шаповал.

Наразі тіло дитини перебуває на судово-медичній експертизі. Водночас правоохоронці продовжують здійснювати слідчі дії і встановлювати причини смерті дитини.

Відомо, що мама хлопчика повідомила про його зникнення лише через чотири дні. З чим це пов'язано, невідомо. Хлопчик зник ще 2 червня, коли вдень пішов гуляти на майданчик.

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В обласному главку поліції подробиці смерті Ібрагіма поки не розголошують. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Смерть 8-річного хлопчика в Дніпропетровській області: що відомо

Тіло дитини знайшли кінологи в одному з місцевих колекторів. Попередньо, на тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Тіло дитини дістали із люку, який розташований зовсім поряд із будинком, де мешкав хлопчик. Вдалося знайти тіло хлопчика за допомогою собаки, який взяв слід.

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Автор: Ірина Погоріла