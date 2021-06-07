У Покрові Дніпропетровської області розшукують 8-річного Огли Ібрагіма Андрійовича.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Дніпропетровській області.
Так, хлопчик перестав виходити на зв'язок ще 2 червня. Він пішов гуляти на дитмайданчик і досі не повернувся додому.
Читайте такожВ Одесі пропав начальник штабу прикордонної служби загону морської охорони (фото)"6 червня до поліції звернулася мати хлопчика та повідомила, що її син, учень 2 класу, ще 2 червня о 12 пішов гуляти на майданчик та досі не повернувся", - йдеться у повідомленні поліції.
Зріст школяра — близько 150 сантиметрів, середньої статури, волосся коротке і темне, карі очі. Дитина була одягнена у зелену футболку з довгим рукавом, чорні спортивні штани, чорні кросівки. Школяр був без телефона.
"Всім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування неповнолітнього хлопчика, прохання повідомити в поліцію за телефонами: 102, (095) 938-27-56", - звернулися у Нацполіції.
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