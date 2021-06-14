За словами жінки, це не була спроба суїциду через ЗНО, бо хлопець вчиться в ліцеї і взагалі не складав тестування.

17-річний хлопець, який ввечері 13 червня випав з кабіни на канатній дорозі в Харкові під колеса машини, не збирався накладати на себе руки.

Так вважає матір юнака, Марія, повідомляє "Суспільне".

За її словами, падіння було нещасним випадком, а підліток хотів лише похизуватися перед друзями.

"Він зібрав друзів, вони каталися на канатній дорозі. Мабуть, це було якесь хизування перед хлопцями - він хотів стрибнути з найнижчої точки. Він звісився (з кабіни - УНІАН), пішла злива з градом, він злякався, кабіна стрімко почала підійматися. Він хотів забратися назад, але через дощ руки зіслизнули, він упав", - розповіла жінка.

Матір каже, що син був тверезий, а інформація про спробу самогубства - брехня.

"Жодних сварок з дівчатами. Зараз пишуть про те, що (він намагався скоїти самогубство - УНІАН) через невдале ЗНО, але тестування він взагалі не складав, він вчиться у ліцеї. Це все неправда. Це справа випадку. Він не блогер, у соцмережі TikTok не зареєстрований. Це було позерство перед друзями - невеликі пустощі, які обернулися трагедією", - зазначила жінка.

Зараз, за її словами, син перебуває в тяжкому стані.

Читайте такожШтрикнули в шию: на ринку в Маріуполі чоловіка вбили пінцетом"Лікарі не дають жодних обіцянок, стан дитини залишається стабільно тяжким. Він у медикаментозному сні, за нього дихає апарат. У нього переломи, забиття органів, травма голови. Лікарі роблять все, що можна", - додала матір.

Підліток впав з канатної дороги в Харкові: що відомо

У Харкові на канатній дорозі постраждав неповнолітній: ввечері 13 червня 17-річний хлопець випав з кабіни.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляли, що після падіння юнака збила машина, а саме падіння нібито було спробою суїциду. За інформацією ЗМІ, знайомі хлопця також казали, що він стрибнув сам, бо хотів накласти на себе руки через погані результати ЗНО.

Момент падіння, ймовірно, потрапив на відео. На кадрах видно, як із кабінки під дощем хтось або щось випадає на проїжджу частину, а потім по ньому проїжджає автомобіль.

Сьогодні, 14 червня, канатна дорога не працює. Її планово перевіряють - профілактичні роботи відбуваються щопонеділка.

"Усі атракціони парку безпечні, якщо дотримуватися елементарних правил. Для екстремалів є відповідні атракціони. Стан канатної дороги перевіряють щодня перед відкриттям. Спеціально об'їжджають весь маршрут у технічній кабінці. Щодо відкриття кабінок - дверцята зачиняються при посадці, це контролює наш співробітник. Конструкція кабінок є такою, аби можна було швидко та зручно зайти і вийти. Випадково відчинитися самі не можуть", - заявив речник парку Горького Андрій Кравченко.

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Автор: Катерина Комолова