12,9% опитаних не згодні з тим, що потрібно витрачати ресурси на тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

46,6% респондентів вважають, що жителі ОРДЛО та Криму потребують всебічної підтримки України.

Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження "Ставлення українців до питань, пов’язаних із подоланням негативних наслідків збройного конфлікту в Україні", проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень на замовлення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у співпраці з Центром прав людини ZMINA та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

"Значна кількість опитаних (46,6%) вважають жителів ОРДЛО та Криму жертвами конфлікту і вважають, що вони потребують всебічної підтримки з боку України. Більшість опитаних (72,4%) вважають, що треба забезпечувати для жителів ОРДЛО та Криму максимальний доступ до державних послуг і створювати умови для підтримки зв’язків та спілкування з підконтрольними територіями України", - йдеться в опитуванні.

Втім, сказано у дослідженні, 12,9% українців не згодні з тим, що треба витрачати ресурси на збереження зв’язків з мешканцями ОРДЛО та Криму. 24,6% респондентів згодні з тим, що жителі Криму та ОРДЛО залишилися проживати на територіях, які не контролюються Урядом України, за власним бажанням, тому їх не має підтримувати Україна.

Як проводилось опитування

Опитування проводилось з березня по квітень 2021 року Харківським інститутом соціальних досліджень у співпраці з Центром прав людини ZMINA за підтримки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим на замовлення проекту "Права людини для України", який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

Загалом було опитано 10 тис. респондентів методом інтерв’ю face-to-face. Статистична похибка не перевищує 1% для України в цілому та 5% – для кожної окремої області України та столиці.

Як повідомляв УНІАН, більшість громадян України, які взяли участь у загальнонаціональному соціологічному дослідженні, вважають, що завершення конфлікту щодо Донбасу та Криму насамперед буде залежати від Російської Федерації.

Автор: Наталія Хаджі