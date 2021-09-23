Повернення окупованого Донбасу під контроль України розглядають як реальну можливість 70,4% опитаних.

Більше половини респондентів вважають можливим повернення Криму під контроль України.

Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження "Ставлення українців до питань, пов’язаних із подоланням негативних наслідків збройного конфлікту в Україні", проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень на замовлення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у співпраці з Центром прав людини ZMINA та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

"Повернення ОРДЛО під контроль України сприймають як реальну можливість 70,4% опитаних (23,5% скептично налаштовані). Стосовно перспектив повернення Криму - 57,5% вважають, що таке повернення можливо, а 36,9% вважають Крим втраченим для України", - йдеться в опитуванні.

Водночас 54% респондентів переконані, що Україна не має йти на жодні компроміси заради завершення збройного конфлікту на ОРДЛО.

Що відомо про опитування

Опитування проводилось з березня по квітень 2021 року Харківським інститутом соціальних досліджень у співпраці з Центром прав людини ZMINA за підтримки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим на замовлення проєкту "Права людини для України", який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

Загалом було опитано 10 тис. респондентів методом інтерв’ю face-to-face. У кожній області та місті Києві опитано по 400 респондентів. Вибірка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 1% для України в цілому та 5% – для кожної окремої області України та столиці.

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Автор: Наталія Хаджі