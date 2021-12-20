Екс-педагог Київського вузу обіцяла більше не з'являтися в мережі, але через день "викотила" два нових пости про "русский мир".

Скандальна педагог Євгенія Більченко, яку в липні цього року звільнили з університету Драгоманова через проросійські висловлювання, заявила про небажання жити через цькування в Росії. Вона називає "русский мир" своїм "єдиним гріхом" і скаржиться на те, що тепер її ніде не беруть на роботу.

Своїми враженнями про життя у РФ, куди вона переїхала після скандального звільнення, Більченко поділилася в Facebook.

"Я знала, що це страшно, але я не знала, до якої міри це страшно і нестерпно. Я не витримаю другої хвилі цькування: я просто не хочу і не можу її витримувати", - написала екс-педагог.

За словами Більченка, у РФ їй "належить мовчати і не відсвічувати". Вона зіткнулася з реальністю "русского мира" і тепер їй соромно розповідати своїм колишнім студентам про нове життя, в якому їй не можна викладати. Скандальна фанатка Росії не хоче зневірювати людей в цій країні, але, як сама вона зауважує, реальність "пре з усіх дірок".

"Я не можу їм сказати, що мене не тільки викладати не беруть, мені забороняють дихати. Дихати - карано. Карано нагадувати, що я була доктором наук. Що я взагалі-то - професор, вчений, у мене хоч щось є. Це знищується брудним чорним сміхом, як ніби мене спалюють на багатті, і навколо всі регочуть і юродствують", - скаржиться Більченко.

У РФ їй довелося опинитися перед вибором: знайти грубу фізичну роботу або померти від голоду. Більченко не може заробляти собі на життя творчістю, а йти тією ж прибиральницею у неї нібито "не вистачає здоров'я".

Читайте такожЛюбителя "русского міра" звільнили з посади викладача в Одеському університеті імені Мечникова - нардепЕкс-педагога цькують і в реальному житті, і в соціальних мережах. Вона мріє закрити свій профіль від сторонніх, бо "боїться викинутися у вікно". У Більченко почалися проблеми зі здоров'ям, на тлі "прекрасного життя" у РФ лікарі ставлять їй підозру на рак. Однак у неї немає страхового медичного поліса, а проходити діагностику і лікуватися в її улюбленій країні дуже дорого. Крім цього, педагог вакцинувалася російським "Супутником".

"Загалом, я не знаю, кого просити про швидку смерть. Жити із забороною писати, що думаєш, працювати й лікуватися в перспективі повільного болісного вмирання я не хочу", - написала Більченко.

Повернутися в Україну вона не може, тут їй ніде жити. До Європи їхати педагог відмовилася.

"Вибачте, але я не хочу жити. Я не можу жити так. Я намагалася. Чесно. Людина не може терпіти так довго таку сильну фізичну і моральну муку. Є межі. Я не можу жити в страху, що робити, якщо у мене грип, куди бігти, якщо не гріє батарея", - заявила вона.

Життя у РФ Більченко порівнює з тортурами в карцері. За словами педагога, все це вона повинна була сказати, тому що вона не хоче "вмирати з зімкнутими вустами".

"Так жити просто не можна. Не приїжджайте сюди, так. Вас Росія пробачить, вас знищить натовп... Мене більше не буде в мережі довго, можливо, ніколи, я намагаюся взяти курс на самознищення: нехай натовп пише вірші, раз нікому за мене заступитися", - написала Більченко.

Однак "піти надовго" педагог не змогла. Вже незабаром після своєї заяви про небажання жити Більченко "викотила" два нових пости з традиційними для неї роздумами про "русский мир".

Скандальні заяви Більченка - з чого все почалося

Викладач культурології Євгенія Більченко назвала Україну американською колонією і розкритикувала мовний закон. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на її висловлювання має звернути увагу СБУ. Також на слова педагога відреагували в МОН.

Читайте також"Шоб ви здохли, бандерлоги д * вбані": проректор харківського вишу потрапив у скандал через коментар у соцмережіНезабаром учасницю мовного скандалу в університеті Драгоманова відсторонили від занять. Вчена рада також ліквідував кафедру культурології та філософської антропології Євгенії Більченко.

Після звільнення педагог переїхала в РФ. Практично відразу ж після цього вона почалася скаржитися. Там Більченко стала "нерукопожатною" і змушена "цілодобово фрілансити".

Автор: Поліна Кузенко