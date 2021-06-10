За його словами, на Рівненщині склалася складна ситуація з "різними особами", які займаються жебракуванням та іншими протиправними діями.

Міський голова Рівного Олександр Третяк перепросив за своє висловлювання на адресу ромів.

"Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно, за що хочу попросити вибачення. Така моя реакція викликана численними скаргами рівнян, зокрема петицією на сайті міської ради "Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення" та іншими зверненнями", - написав мер на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на Рівненщині склалася складна ситуація "з протиправними діями різних осіб, що займаються жебракуванням та іншими протиправними діями, що порушують правила громадського порядку".

Читайте такожВ ООН відреагували на слова мера Івано-Франківська про ромів, згадавши про повагу і толерантність"Боротися з ними правоохоронці намагаються, втім безрезультатно. Адже в нашій державі жебракування офіційно не заборонене. Справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, а справа в порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їх етнічного походження. Тому кожного, хто буде порушувати Закон, чекатиме покарання. Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні та мають не лише однакові права, але й однакові обов'язки поводитися по-людськи", - зазначив Третяк.

"Рівне відкрите для всіх, але мій обов'язок, як міського голови, якого обрали для захисту інтересів рівнян, обов'язково захищати мешканців нашої громади", - додав мер.

Мер Рівного погрожує "запакувати та вивезти" Ромів: що відомо

Раніше в ефірі місцевого радіо Олександр Третяк пригрозив "запакувати ромів в автобус і вивезти в їхнє рідне Закарпаття". За словами мера, він розмовляв з ромами та просив їх покинути місто, але ті нібито поскаржилися на проблеми з транспортним сполученням.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - сказав Третяк.

Окрім того, на сайті міської ради 3 червня з'явилась петиція місцевих мешканців про притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромського населення. Авторка звернення назвала ромів потенційними злочинцями й звинуватила їх у вибиванні вікон в автомобілях та перешкоджанні роботи закладів громадського харчування.

Раніше "запакувати" ромів та вивезти на Закарпаття доручав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Згодом він розповів, чим його розлютили роми.

Представники громадської організації "Товариство ромів Закарпаття" направили позов до суду й вимагають відшкодування моральної шкоди за "мову расистської та етнічної ненависті" стосовно національної меншини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова