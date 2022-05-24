Багато мешканців Харкова досі не наважуються залишати бомбосховища у метрополітені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, роботу харківського метрополітену відновлено. Інтервал між потягами буде скорочуватись і найближчими днями становитиме приблизно від 9 до 15 хвилин. Дві станції – Академіка Павлова та Академіка Барабашова – наразі залишаються бомбосховищем та місцем перебування для багатьох людей. Деякі мешканці все ще бояться залишати метрополітен, і тому було вирішено залишити для них ці станції на стільки часу, скільки буде для них потрібно.
Також він повідомив, що паралельно з розборами завалів в місті планують будувати нові мікрорайони.
"Найбільш постраждалі райони Харкова підлягають відновленню з часом. Паралельно з розборами завалів будемо будувати нові мікрорайони на незабудованих територіях з урахуванням усіх викликів і досвіду війни", - зазначив Терехов.
Як писав УНІАН, метро Харкова відновило свою роботу 24 травня. З сьомої ранку на трьох гілках підземки почали курсувати потяги.