Для людей, які не наважуються залишати бомбосховища і планують перебувати там надалі, міськрада залишила дві станції метрополітену.

Багато мешканців Харкова досі не наважуються залишати бомбосховища у метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, роботу харківського метрополітену відновлено. Інтервал між потягами буде скорочуватись і найближчими днями становитиме приблизно від 9 до 15 хвилин. Дві станції – Академіка Павлова та Академіка Барабашова – наразі залишаються бомбосховищем та місцем перебування для багатьох людей. Деякі мешканці все ще бояться залишати метрополітен, і тому було вирішено залишити для них ці станції на стільки часу, скільки буде для них потрібно.

Також він повідомив, що паралельно з розборами завалів в місті планують будувати нові мікрорайони.

"Найбільш постраждалі райони Харкова підлягають відновленню з часом. Паралельно з розборами завалів будемо будувати нові мікрорайони на незабудованих територіях з урахуванням усіх викликів і досвіду війни", - зазначив Терехов.

Як писав УНІАН, метро Харкова відновило свою роботу 24 травня. З сьомої ранку на трьох гілках підземки почали курсувати потяги.

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