Російські окупанти розбомбили дім сім'ї дівчинки перший день війни.

З Харкова до Києва евакуювали сім’ю, яка останні два місяці провела у метрополітені, ховаючись від російських обстрілів.

Про це повідомив колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Маленька Вероніка, її мама Катерина й бабуся Тетяна протягом 50 днів жили в підземці Харкова. В перший день війни росіяни розбомбили їхню багатоповерхівку. У момент атаки сім'я ховалася в підвалі.

Загарбники повністю знищили квартиру. Сім'я вибралася з підвалу та спустилася в найближчу станцію метро.

"Вероніка згадувала, що вона дуже боялася померти, коли чула ці гучні звуки. Дівчинка отримала психологічну травму: вона до істерики боялася навіть підійти до сходів, що ведуть на поверхню з метро", – написав Кулеба.

Після двогодинних вмовлянь сім'я Вероніки все ж погодилася евакуюватися до Києва.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині лікарі-ветеринари рятували поранених дітей та робили їм операції. Чоловік та його колега піклувалися про дівчаток, які попали під ворожий обстріл.

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