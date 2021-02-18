У Києві сьогодні ввечері, орієнтовно після 18:45, можуть обмежити вхід на станції метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».
Про це прес-служба КП "Київський метрополітен" повідомляє в Facebook.
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"Сьогодні, 18 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Брюгге» (Бельгія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.
Після закінчення гри з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності", - додали у прес-службі столичного метрополітену.
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