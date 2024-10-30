При цьому конкретних цифр він не навів.

В Україні спостерігається тенденція до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини (СЗЧ), дезертирства та невиконання наказів. Про це повідомив голова Верховного суду Станіслав Кравченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини є", - сказав Кравченко.

Він не вказав кількість за жодним з епізодів, але зазначив, що та цифра, яка фігурує в ЗМІ, трохи перевищує реальну. Кравченко зазначив, що ситуація з СЗЧ і дезертирством є "загрозливою".

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"Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали.... Питання є до патріотичного виховання... необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою", - висловив думку Кравченко.

Мобілізація в Україні

У Кабміні прискорюють процедури для початку накладення на ухильників обмеження в праві водити автомобіль. Міноборони повідомило, що відтепер ТЦК, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Нацполіцією щодо ухильників. Судячи зі змісту змін, ідеться про спрощення для ТЦК доказу в суді факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід - тимчасове обмеження у праві керування автомобілем.

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