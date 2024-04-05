Тепер громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Генеральний штаб Збройних сил дав пояснення щодо нового законодавства України про зменшення призовного віку.

Як зазначається у повідомленні Генштабу в Telegram, Президентом України підписано Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

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"Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини", - мовиться у повідомленні.

У Генштабі також зазначають, що Верховною Радою України у першому читанні прийнято проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (р.н. 10449 від 30.01.2024), яким передбачено скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки. Зокрема, у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

"Враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років", - пише Генштаб.

Звертається увага, що з набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

У Генштабі зауважують також, що протягом квітня-травня здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Це відбувається на виконання Указу Президента України від 07.03.2024 № 149/2924 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби".

"Усього у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб", - інформує Генштаб.

Зниження мобілізаційного віку в Україні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати наявні підрозділи та створювати нові.

Верховна Рада проголосувала законопроєкт про зниження граничного віку призовників до 25 років 30 травня 2023 року - 304 депутати підтримали документ з реєстраційним номером 9281.

2 квітня вже цього року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, яким в Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Закон набуває чинності на наступний день після публікації.

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