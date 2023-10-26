Подальші плани щодо зменшення віку призовників будуть залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій.

Подальше зниження призовного віку в Україні буде залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій. Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

"Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни, які ми вже ухвалили, набули чинності (про зменшення граничного віку призову на строкову службу). Поки що навіть це не зсунулося. Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати вікову планку", - розповів він.

Він зазначив, що потребу у таких призовниках має визначати Генштаб, у якого "є картина втрат і картина потреб".

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За словами Рахманіна, потреба у таких призовниках випливає з двох причин: окремі види бойових дій вимагають більш молодих воїнів, як і технологічний прогрес нинішньої війни, який потребує людей що або мають певні навики, або можуть легко навчитися.

Зменшення призовного віку в Україні

Як відомо, раніше громадяни України, яким не виповнилося 28 років, не могли бути примусово мобілізовані, якщо вони не проходили до цьогострокову підготовку.

У травні Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Водночас президент досі не підписав даний закон.

Даний законопроект ініціювало Міністерство оборони України. Вони зазначали, що під час дії правового режиму воєнного стану нема потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

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