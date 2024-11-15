Це допомагає ухилитися від отримання справжньої повістки, ціна документа - від тисячі гривень.

Українцям продають незаповнені повістки з печатками, що допомагає ухилитися від отримання справжньої повістки. Про це в інтерв'ю Новини Live повідомила народна депутатка Анна Скороход.

За її словами, людині продають бланк повістки з печатками та підписом.

"І ви, коли вам треба, коли вас десь зупиняють, ви вписали свої дані, вписали дату і кажете: "От в мене є повістка, я йду по повістці, там, завтра", - розповіла нардеп.

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Вона уточнила, що відповідна "послуга" коштує від тисячі гривень за бланк. При цьому Скороход не стала уточнювати, в яких регіонах існують подібні схеми.

Водночас вона розповіла про випадки затримання потенційних ухилянтів на прикордонній території.

"Бусифікували, привезли в ТЦК. Потім до нього в бусік заходять адвокати, ще до тих, яких бусифікували. І кажуть, що за 4 тисячі доларів вони зараз звідси поїдуть. Більшість людей погоджується і вони виходять з бусіка. Їх виводять через дірку в заборі. ТЦК цього не бачить, а потім з іншої сторони забору адвокат їх саджає в авто і вивозить", - сказала депутатка.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони пояснили, чи можуть мобілізувати з ВІЛ або туберкульозом. Там зазначили, що під час ухвалення рішення оцінюється, наскільки хвороба впливає на здатність людини виконувати військові завдання.

Також ми інформували, що в Україні у 2025 році продовжать мобілізацію. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, мобілізація потрібна виходячи з потреб фронту та виконання цілей військової стратегії.

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