Не у всіх громадян після виключення з обліку вилучається військово-обліковий документ.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Серед іншого, документ передбачає зміни у правила виключення з військового обліку.

Як пояснює "Судово-юридична газета", Зокрема, тепер в осіб, які визнані непридатними до військової служби або досягли граничного віку перебування в запасі, буде в наявності військово-обліковий документ.

Видання зазначає, що ідповідно до ч. 6 ст. 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" в новій редакції виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК підлягають такі категорії громадян:

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померлі або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

ті, що припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

ті, що досягли граничного віку перебування в запасі.

Якщо громадянина виключено з військового обліку відповідно до останніх двох пунктів, військово-обліковий документ в нього не вилучається. Туди вносяться дані про виключення із військового обліку.

Тож до досягнення 60 років такі громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу працівників ТЦК або поліцейських.

Закон про мобілізацію: інші важливі моменти

В Україні знизили призовний вік до 25 років. Громадян України, які ухиляються від мобілізації, чекають додаткові обмеження. Зокрема, за позовом ТЦК суд може накладати обмеження на керування автомобілем.

Водночас до середини липня 2024 року громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають повідомити до територіальних центрів комплектування свою реальну адресу та актуальний номер телефону. Якщо людина перебуває в Україні, вона може зробити це шляхом прибуття до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у разі його наявності. Також передбачено механізм надання такої інформації громадянами, що перебувають за кордоном.

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