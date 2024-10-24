Павлюк зазначив, що нарощуються зусилля "задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників".

Командування Сухопутних військ Збройних сил України взаємодіє з правоохоронними органами щодо викриття корупції під час мобілізації. Таку заяву зробив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

"Нульова толерантність до корупції – єдине, що ми можемо запропонувати для викорінення зловживань в системі комплектування. За крайні місяці Командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди в системі мобілізації", – йдеться у його заяві, опублікованій в Телеграм-каналі.

Павлюк також зазначив, що нарощуються зусилля "задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників".

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"Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння Командування Сухопутних військ на всіх етапах", – додав командувач.

Корупція в ТЦК

ДБР повідомила начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про підозру за вимагання у підприємця хабаря за відстрочку від призову на військову службу. Він вимагав талони на одну тисячу літрів дизельного пального.

Також у ДБР розповідали, що затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 млн доларів США готівкою та елітний автопарк.

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