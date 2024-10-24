Чоловік підозрюється у вимаганні хабаря з підприємця, який і так не мав бути мобілізованим.

Начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за вимагання у підприємця хабаря за відстрочку від призову на військову службу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

При цьому зазначають, що підприємець і так мав законне право отримати відстрочку від призову, бо здобуває вперше вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття.

"Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар - талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. доларів США", - повідомляє ДБР.

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Військкома затримано після отримання талонів на пальне, а в його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.

Зазначається, що правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті посадовця, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.

Військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Незаконні схеми щодо надання відстрочки в Україні

Як повідомляв УНІАН, в жовтні на Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які формально зараховували ухилянтів на навчання для отримання відстрочки від мобілізації. Правоохоронці викрили 225 фейкових студентів.

В СБУ повідомляли, що керівництво університету без вступних іспитів зараховувало ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів. За даними СБУ, після викриття місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

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