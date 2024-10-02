Міноборони запровадить нові повістки в Україні: що зміниться

Нововведення, яке зараз тестується, планують запустити найближчим часом для підвищення прозорості мобілізації.

В Україні вже почали тестування функціональність повісток з QR-кодом, повідомила в коментарі DOU заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що QR-код, який знаходитиметься на повістці, дозволить миттєво перевірити чинність документа в додатку "Резерв+". Для цього в застосунок додадуть сканер. Зазначається, що таким чином люди зможуть дізнатися:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Шо цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, у серпні Кабмін оприлюднив новий формат повісток. Серед іншого, тоді було ухвалено рішення додати до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру, QR-код.

Відео дня

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко заявив, що "бусифікація" та насильна мобілізація в Україні – це "міф" і запевнив, що "всі РТЦК діють в рамках закону".

Тим часом у Кабміні з'явився законопроєкт, згідно з яким громадяни України чоловічої статі в 17 років мають стати на облік призовників одним з двох шляхів.

Вас також можуть зацікавити новини: