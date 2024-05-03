Тепер буде три категорії: придатний до військової служби, непридатний, а також тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців.

Громадянам України, які мали статус "обмежено придатний" для військової служби, вже зараз бігти до територіального центру комплектування не потрібно - слід дочекатись виклику на повторне проходження медкомісії. Про це сказала заступниця Міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич.

"Має бути повістка, тобто запрошення від центру комплектування. А далі людина має з’явитися. І вона буде скерована на повторний огляд. І вже там буде прийнято рішення щодо придатності чи непридатності. Тепер буде три категорії: придатний до військової служби, непридатний, а також тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців", - зазначила вона.

Щодо останньої категорії - йдеться про ситуацію, коли людина зараз перебуває на лікуванні.

"Відповідно, коли вона завершить лікування, тоді проходить знову ВЛК", - уточнила заступниця міністра.

Мобілізація в Україні та "обмежено придатні"

Як повідомляв УНІАН, у квітні президент України Володимир Зеленський підписав кілька нових законів щодо мобілізації, зокрема про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (№10313), яким скасовується статус "обмежено придатний".

Відповідно, з 4 травня поточного року всі громадяни України, які раніше були визнані "обмежено придатними", зобов'язані пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Закон встановлює для проходження повторної ВЛК 9-ти місячний строк.

У соцмережах публікують фото та відео з чергами у ТЦК.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони "найближчим часом" запровадить "електронний запис" для відвідування ТЦК.

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