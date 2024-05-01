Черногоренко стверджує, що впровадження цього інструменту "є реакцією на ті виклики, які є зараз".

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони "найближчим часом" запровадить "електронний запис" для відвідування ТЦК.

"Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати", – сказала вона в ефірі Радіо Свобода.

Черногоренко стверджує, що впровадження цього інструменту "є реакцією на ті виклики, які є зараз".

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"Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко", – додала заступниця.

Мобілізація в Україні - деталі

На Черкащині об'єднаний міський територіальний центр комплектування не приймає документів на оформлення відстрочки від військової служби від 25 квітня 2024 року.

У відомстві уточнили, чому так сталося, і чи мають право на відстрочку українці згідно з чинним законодавством. Речниця ТЦК Аліна Кривошея пояснила, що згаданий документ припинили розглядати тимчасово.

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