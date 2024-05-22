Чоловік отримав покарання у вигляді іспитового строку.

Житель Кривого Рогу Дніпропетровської області, який двічі відмовився від бойової повістки, відбувся умовним покаранням. Відповідне рішення ухвалив Інгулецький районний суд Кривого Рогу.

У вироку зазначається, що вказаний чоловік у січні цього року був визнаний військово-лікарською комісією обмежено придатним до військової служби. Згодом йому вручили повістку про явку до збірного пункту для відправки до відповідного підрозділу військової частини. Однак військовозобов’язаний від отримання повістки відмовився.

Через деякий час він повторно відмовився від бойової повістки, після чого його обвинуватили в ухиленні від призову.

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У суді чоловік пояснив, що ухилився від мобілізації, оскільки є обмежено придатним, зокрема, має захворювання очей, у ЗСУ не служив. У скоєному розкаявся.

У матеріалах справи йдеться, що військовозобов’язаний має такі захворювання як шийний остеохондроз, периферична дегенерація сітківки з ретиношизисом, обмежена лазерною коагуляцією, міопія з астигматизмом.

Його визнано винним в ухиленні від призову та засуджено до 3 років ув’язнення.

Однак суддя взявши до уваги те, що чоловік має позитивну характеристику з місця роботи, одружений, має на утриманні малолітню дитину, а також нетяжкість злочину та надані висновки стосовно стану здоров’я, вирішив призначити йому один рік іспитового строку.

Інші вироки ухилянтам

У Чернівецькій області за ухилення від мобілізації до одного року та десяти місяців обмеження волі засудили військовозобов’язаного.

Чоловік був визнаний придатним для проходження військової служби. Однак, отримавши повістку для відправки до військової частини, категорично відмовився від служби в армії. Він пояснив це тим, що його рідний брат, який є військовослужбовцем, не радить йому йти до ЗСУ.

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